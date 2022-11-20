民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，南投縣已停滯17年，自己拋下一切參與這場選舉，希望能夠翻轉南投、終結黑金。

「國民黨在2016年前執政了8年，中央與地方是連線？還是斷線？」蔡培慧昨（19）日於臉書指出，當時人民沒有幸福感、沒有感受到改變，反而得到一個連莫拉克風災重建經費都要收回扣、被判刑450年的南投縣長。

另外，蔡培慧提到，南投縣人口流失嚴重、交通建設沒有起色，公務人員對縣政感到疑惑，覺得專業不被重視，人民雖一而再再而三給予機會，但地方執政黨並沒有好好珍惜南投人的信任。

蔡培慧表示，「今年，我們要終結南投的黑金結構」，她認為這不只是一場選舉、政黨間的角力，而是南投人的時代革命，要換掉黑金時代、重拾南投光榮，並讓南投人重拾對家鄉的信心。

蔡培慧強調，她從不分區立委到行政院中辦執行長，用政績、能力、學識證明自己不僅能做得到，而且是說到做到。