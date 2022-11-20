嘴巴破吃東西就痛簡直是一大折磨，除了買藥膏塗抹外，營養師程涵宇分享吃20種食物能幫助修復口腔黏膜，像是富有維生素B群的魚類、雞肉、菠菜、酪梨、牛奶等，以及維生素C食物木瓜、柿子，也可加速癒合抗發炎，若是嘴破超過2周還沒好，要盡快就醫，必要時作病理切片檢查。

程涵宇日前在臉書指出，口腔潰瘍發生率約20%，原因為營養缺乏、缺鐵、口腔受傷，例如矯正器刮傷、自己牙齒咬到，還有壓力大、免疫力不佳、荷爾蒙、對某些成分過敏或敏感，例如某些牙膏成份，或是食物敏感像是肉桂、奶酪、柑橘、無花果或鳳梨等食物中的十二烷基硫酸鈉斗可能導致嘴破，其中以女生更常發生。

程涵宇表示，嘴破從最開始幾個小時覺得腫痛，到1到3天內形成白色小破洞，最後再痛大約3到5天，2周內就會自己好。另外嘴破與遺傳、微生物感染、藥物、癌症等也有關係，如果潰瘍超過2周沒好，要儘快至牙科、口腔外科或耳鼻喉科找醫師看診，必要時作病理切片檢查。

程涵宇表示，在嘴破發炎階段，要注意正常作息及口腔衛生，用鹽水、無酒精漱口水漱口都可以，但不要在傷口撒鹽導致過度刺激甚至感染。在嘴破的時候，可以吃富含維生素B群的食物，減輕疼痛並修復傷口，包括豬肉、燕麥、雞蛋、牛奶、魚、雞肉、紅豆、酪梨、鮭魚、香蕉、干貝、青花菜、菠菜、文蛤、鯖魚。以及補充維生素C，如：木瓜、柿子，加速癒合抗發炎，吃鴨血、牛肉補充鐵，以及吃牡蠣、蝦中，內含鋅能增強免疫力修復粘膜，並切記嘴破時避免吃過硬、過酸食物，辣椒、碳酸飲料、酒。