隨著籃網主控厄文即將結束8場禁賽，21日重新回到賽場打球，厄文20日接受《SNY》訪問，再次公開跟大家表達歉意，「我不支持任何仇恨言論，不支持種族偏見或歧視，不支持針對任何群體的宗教歧視，不想給任何社區帶來傷害，只想給世界帶來和平與光明。」

「我想為自己在那則推文發布以來所做一切道歉，」厄文說，「我有很多時間思考，如果可以重來，我想修復且治癒我跟猶太親戚與兄弟姊妹的親密關係。對外界來說，這可能只是簡單的是或不是問題，我應該直接說出我不是反猶太主義者。」

「在最初的對話我並沒有這樣說，對此我承擔責任且道歉，因為這件事發展到完全錯誤，」厄文表示，「如果我知道自己來自哪裡，我怎麼可能是反猶太主義者？這句話是指我的童年，我結交的親友有些是猶太人，當時我覺得並不重要，也讓事情朝著錯誤方向前進。」

「有很多傷害需要治癒，有很多對話需要進行，還需要很多的反思。」厄文說，看來他已經打算暫時拋開這次反猶太風波，但問題是他所造成的傷害與負面形象已經出現，就算他再道歉，無非也只是為了讓他可以重新回到球場打球罷了，他可以「裝乖」多久呢？