外交部提供

諾魯總統昆洛斯訪問團昨晚結束訪問行程搭機離台，外交部今天表示，昆洛斯上任一個半月，隨即率領新政府閣員來台進行首次國是訪問，彰顯諾國新政府堅定支持兩國邦誼及充分展現深厚情誼。他三度重申台諾忠誠的邦誼，也感謝我國在諾魯推動的各項雙邊合作計畫，對提升諾國民生品質及永續發展的諸多貢獻，並代表諾魯政府邀請蔡英文總統再次造訪諾國。

昆洛斯總統訪問主題為「永續夥伴：連結與共榮」，在蔡英文總統主持的隆重軍禮及國宴場合上，三度重申諾魯與我國珍貴忠誠的邦誼，肯定我國努力不懈致力於創新和教育，造就台灣強韌的民主社會。

外交部發言人歐江安指出，昆洛斯在臺北賓館與外交部長吳釗燮舉行雙邊會談及接受吳部長款宴時強調，我國和諾魯是兄弟之邦，當諾魯面對新冠肺炎(COVID-19)疫情艱困的挑戰時，台灣即時向諾魯伸出援手，無論是捐贈防疫物資或醫療包機轉診，均展現兩國如家人般休戚與共、相互扶持的情誼。

昆洛斯此次來訪，與吳釗燮簽署「重申外交關係聯合公報」，宣示兩國堅實邦誼，並承諾在新興領域積極深化雙方合作，另在行政院海洋委員會海巡署見證代理主委周美伍與諾魯警察總監諾特換文，共同宣布「兩國聯合海事巡航標準作業程序」生效。

昆洛斯此行也前往臺灣港務股份有限公司所轄的台北港參訪，並赴台中榮民總醫院探視轉診病患，欣見即將派赴諾國服務的3名住院醫師。為拓展兩國多元的合作，昆洛斯指派隨團閣員分別與我國教育部體育署及中華電信管理高層會晤。雙方討論台諾兩國未來在港口營運、遠距醫療、體育交流及資通訊等領域的合作願景。

歐江安表示，昆洛斯重視人才培育，特別藉視察諾魯駐台大使館的機會，與20多名諾魯在台留學生歡聚同樂，分享在台見聞。訪團此行也參訪台北101大樓、國立故宮博物院及順益原住民博物館等知名景點，對我國活絡商貿、文物保存印象深刻，並透過品嚐黑鰭鮪魚、金鑽鳳梨及噶瑪蘭威士忌等在地特產，體驗我國多元豐富的飲食文化。

她強調，我國將與諾魯持續在經貿、海事安全、海巡、警政、醫衛、資通訊、體育、人才培育、潔淨能源及氣候變遷等領域密切合作，追求共榮互惠的永續夥伴關係，以維持印太地區的和平、穩定與繁榮。