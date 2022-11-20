明年全球經濟的高風險區在歐洲？歐洲央行(ECB)於10月再次升息3碼後，高盛預計12月、2023年1月均將升息2碼，並於2023年3月升息1碼，使終點利率達到2.75%，與此同時，儘管美國、挪威的天然氣供應正逐步補上俄羅斯停供天然氣的缺口，但天然氣供應疑慮仍將提高歐元區經濟放緩的擔憂，高盛預計今年3Q、4Q歐元區GDP將分別為+0.2%、-0.2%，並預計英國GDP在3Q陷入衰退且下修英國2023年GDP至-1%。而在經濟放緩下，高盛將道瓊歐洲600指數未來3、6、12個月目標價下調至360、380、410點，英國股市未來3、6、12個月目標價則下調至6600、6800、7500點。

不過，高盛也在悲觀中給些希望，認為歐股在題材上仍有部分亮點，歐洲央行升息將有助改善銀行股財報表現，摩根士丹利(9/15)便以評價低廉、獲利具彈性為由將歐洲銀行股的評等調升級至「增持」，此外，隨俄烏戰爭使歐洲各國擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多，另方面，弱勢歐元也有助提振海外營收較多的歐股企業，高盛預估歐元每下跌10%，歐股企業獲利將提高2.5個百分點，故布局歐股時也可考慮以海外營收比重較高的目標。

另一個需關注的議題是歐洲央行(ECB)的縮表行動，歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)已在10月會議預告將在12月公布縮表計畫，高盛對歐洲央行的縮表行動提出了三種情境：(1)基本情境：2023年資產負債表將減少約2500億歐元。(2)更謹慎：假設歐洲央行每月將縮表規模限制在150億歐元，預計每年將縮表1700億歐元。(3)鷹派縮減：可透過主動縮表來實現，在此情境下每年將縮表4500億歐元。而受縮表的影響，預計歐洲核心國家的10年公債殖利率可能會在基本情境中上升約6個基點，在謹慎情境下上升4-11個基點，在鷹派情境中大幅上升15-30個基點。