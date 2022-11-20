高雄一名52歲的莊姓男子昨晚和友人到前金區一家餐廳聚餐，幫朋友慶生，但沒想到莊男喝太醉，然後對壽星出言不遜，其他人看不下去勸阻，但莊男覺得被瞧不起，進而發生衝突，他竟徒手攻擊在場另一位徐姓男子，造成徐男左眼角稍受輕傷，雙方竟撂人到場助陣，警方到場後將滋事的莊男等人帶回偵訊，訊後依涉嫌刑法傷害罪嫌，將莊男移送偵辦。

新興分局於19日晚上23時許獲報，在高雄市前金區自強三路一間餐廳發生糾紛，到場時一群人在店門口吵吵鬧鬧，趕緊將雙方隔開，初步了解是一名52歲的莊姓男子酒後失態、情緒失控，徒手攻擊在場另一位48歲徐姓男子，造成徐男左眼角稍受輕傷、無大礙、未送醫。

經了解，是莊、徐等人一起幫朋友慶生，莊男喝太醉，對壽星出言不遜，其他人看不下去上前勸阻，但這讓莊男覺得被瞧不起，雙方起口角，一時衝動失控，徒手毆打在場徐男，接著雙方就撂人到場，2批人員就在店門口叫囂，警方將現場滋事的莊嫌等8人全帶回釐清案情。全案於偵訊後，依涉嫌刑法傷害罪嫌，將莊男移送高雄地檢署偵辦。

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