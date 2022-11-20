國民黨高雄市長候選人柯志恩昨質疑，為何陳其邁時任行政院副院長，高雄統籌分配款10年次低，要邁好好解釋。對此，陳其邁競總發言人高閔琳今（20）日回嗆，問錯對象，無疑在打臉當年韓國瑜拚經濟不力。
柯志恩指控，陳其邁擔任行政院副院長，讓高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額占比是過去10年次低。由行政院核定的特別統籌分配稅款，無論總額還是占比，更是過去10年來最低。
對此，高閔琳指出，依據「中央統籌分配稅款分配辦法」，統籌分配款分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」。統籌分配款乃依法令規範的計算公式，進行各縣市的分配額度，並非由行政院任意調控。其中，普通統籌分配稅款的計算公式，以營利事業銷售額之營業稅權重比例最高。
高閔琳提出數據反駁，高雄市去年的營利事業銷售額已達5.57兆，但在2019韓國瑜市長時期，高雄的營業事業銷售額僅有4.68兆。營利事業銷售額、營業稅低，自然導致統籌分配稅款佔比低，「柯志恩亂批統籌分配稅款，剛好是在打臉韓國瑜拚經濟不力」。
針對特別統籌分配款，高閔琳說明，2019年中央將六大社福補助由特別統籌分配稅款改列為「一般性補助」，因此2019年的金額全國各縣市均比較過去降低。
「柯的講法是顛倒黑白，扭曲事實！」高閔琳嗆，柯志恩曾任立委卻不了解統籌分配税等相關法規，胡亂謅，只是在轉移她砍高雄捷運及前瞻建設預算的焦點。事實上，2019年陳副院長任內反而增加32億對高雄的補助。
高閔琳狠酸，繼摩天輪後亂批統籌分配稅款，柯志恩女士不懂裝懂，又是回力鏢、一拳打在當年的韓國瑜臉上，建議她當面請教韓國瑜，別老是問錯對象。
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