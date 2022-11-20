國民黨高雄市長候選人柯志恩指控為何陳其邁當行政院副院長，高雄所獲撥的特別統籌分配款與補助款，總額、占比或名次，都不如過往？還聲稱對對高雄一生懸命？（柯宗緯翻攝）

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩質疑時任行政院副院長的陳其邁未幫高雄統籌款發聲，陳其邁競總發言人高閔琳（中）今（20）日回嗆，問錯對象，無疑在打臉當年韓國瑜拚經濟不力。（林雅惠攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨質疑，為何陳其邁時任行政院副院長，高雄統籌分配款10年次低，要邁好好解釋。對此，陳其邁競總發言人高閔琳今（20）日回嗆，問錯對象，無疑在打臉當年韓國瑜拚經濟不力。

柯志恩指控，陳其邁擔任行政院副院長，讓高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額占比是過去10年次低。由行政院核定的特別統籌分配稅款，無論總額還是占比，更是過去10年來最低。

對此，高閔琳指出，依據「中央統籌分配稅款分配辦法」，統籌分配款分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」。統籌分配款乃依法令規範的計算公式，進行各縣市的分配額度，並非由行政院任意調控。其中，普通統籌分配稅款的計算公式，以營利事業銷售額之營業稅權重比例最高。

高閔琳提出數據反駁，高雄市去年的營利事業銷售額已達5.57兆，但在2019韓國瑜市長時期，高雄的營業事業銷售額僅有4.68兆。營利事業銷售額、營業稅低，自然導致統籌分配稅款佔比低，「柯志恩亂批統籌分配稅款，剛好是在打臉韓國瑜拚經濟不力」。

針對特別統籌分配款，高閔琳說明，2019年中央將六大社福補助由特別統籌分配稅款改列為「一般性補助」，因此2019年的金額全國各縣市均比較過去降低。

「柯的講法是顛倒黑白，扭曲事實！」高閔琳嗆，柯志恩曾任立委卻不了解統籌分配税等相關法規，胡亂謅，只是在轉移她砍高雄捷運及前瞻建設預算的焦點。事實上，2019年陳副院長任內反而增加32億對高雄的補助。

高閔琳狠酸，繼摩天輪後亂批統籌分配稅款，柯志恩女士不懂裝懂，又是回力鏢、一拳打在當年的韓國瑜臉上，建議她當面請教韓國瑜，別老是問錯對象。