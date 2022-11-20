東部外海5.1地震台北有感 北捷啟動慢速巡軌 10:092022/11/20 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今早發生地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天早上9時50分東部外海發生規模5.1地震，台北捷運公司表示，北捷接獲地震訊息，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業。 北捷提醒，搭乘捷運時若遇到地震，請不要驚慌，依照車站人員引導應變。 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 崙天、高寮大橋地震倒塌 溪底便道將施工暫供通行 23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級 #北捷 #台北捷運 #地震 #巡軌 #有感地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北超晃！東部5.1地震 新北、宜蘭震度3級 09:522022/11/20 生活 《產業》達擎客製化TARTAN顯示器 導入北捷中山站 13:592022/11/11 財經 晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級 09:552022/11/13 生活 三鶯線永吉公園站招商說明 盼打造鶯歌地標建築 14:232022/11/16 生活 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 09:182022/11/16 生活 台北雙星市值 估衝破2千億 04:102022/11/12 財經要聞 北捷手扶梯1畫面曝光！他讚台北人好自律 南部人氣炸 11:192022/11/11 生活 又是台東！22：09規模4.5極淺層地震 最大震度太麻里3級 22:182022/11/13 生活 印尼蘇門答臘規模6地震 震源深度10公里 15:322022/11/16 國際 三鶯線永吉公園站招商 預估投資金額逾8億 04:102022/11/17 地方新聞 極淺層地震！15：42台東近海4.6地震 最大震度4級 15:512022/11/09 生活 印尼蘇門答臘規模6.7地震 震源深度10公里 22:372022/11/18 國際 「團團」離世登微博熱搜第一 動物園：團團聰明憨厚 16:242022/11/19 生活 大同取得北捷五太陽能建置 電力新能源成長動能最強 20:572022/11/18 財經 雜誌精選》走入地底 來場不見天日的探險 13:002022/11/10 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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