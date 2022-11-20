國科會今天證實，吳政忠主委近日與德國聯邦教育研究部部長史塔克－瓦特辛格見面，這是台德雙邊首次由主管科研之首長舉行會談，顯示兩邊的關係正在升溫。

德國國會10月一連派兩個跨黨派代表團訪台，創下兩國交流的紀錄。德國經濟部次長布蘭特納15日起低調訪台2天，我國科會主委吳政忠目前正在德國訪問，並與史塔克－瓦特辛格會面，這是雙邊首次由科研領域的部長直接交流，具有重大意義。

路透社等國際媒體在數日前就報導，史塔克－瓦特辛格與吳政忠將討論兩國在電池研發、半導體、人工智慧、綠色氫氣等領域研究和技術合作的前景。德國之聲也直指，這次台德間部長級官員「罕見」會晤，顯示德台間交流正增強。

國科會今天主動發布新聞稿表示，吳政忠與史塔克－瓦特辛格會面，雙方就前瞻科技的發展、政府科研政策與地緣政治對全球供應鏈的影響進行意見交流。

國科會表示，德方提到從地緣政治上更顯示台灣在科技供應鏈之重要性，台灣是重要的民主夥伴，希望能與臺灣加強科研合作，包括：先進鋰電池研發、AI人工智慧研發與應用、半導體技術及人才訓練與博士後的合作。

吳政忠則說，民主、和平與共榮是台灣的核心價值，台灣樂意和尊重自由、民主與人權的國家合作交流，台灣的優勢科技力除了半導體，精準健康及韌性科技也是政府基於回應社會需求積極布局之重點，以實現普惠科技的社會，未來將推動更多國際合作，貢獻科技發展能量。

同時，我國駐德國代表處也安排吳政忠於德國時間17日午間與國會友台小組主席威爾許及議會教育、研究和技術評估委員會成員雅琮貝克會談，兩位議員支持德國跟台灣有更多科研上合作，除了正在執行的台德鋰電池合作研究計畫外，希望未來在半導體、AI人工智慧、能源及太空等議題能建立更多實質合作，及共同推動台德年輕科研人才培育與交流。