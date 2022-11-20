選戰倒數，選情白熱化，花蓮縣第三選區沈姓縣議員登記參選後，以關懷弱勢為名義，送給選區選民具一定價值的肉類食物，並發放競選文宣等，請求支持，檢方訊後聲押遭駁回，提起抗告後，由花蓮地院裁定具保20萬元；秀林鄉巫姓鄉民代表候選人則於登記參選後，親自或透過樁腳送給選民現金2000元、5000元或是具相當價值的洋酒，請求支持，訊後遭羈押。

檢方指出，縣內第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）沈縣議員候選人，疑在登記參選後，利用關懷弱勢民眾機會，贈送選區選民相當價值的冷凍海鮮及肉類等食品，並同時發送競選文宣及言詞拜票，以尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

警調單位在檢察官羅美秀指揮下，持票前往沈姓縣議員候選人住處及競選總部等2地點搜索，扣押相關證據，通知沈、呂姓助選員及可疑受賄民眾共12人到案說明，認為沈、呂2人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地院聲請羈押禁見卻遭裁定駁回。

檢方不服原裁定，提起抗告，高等法院花蓮分院裁定撤銷原裁定，經花蓮地院重新裁定，諭知沈具保20萬元、呂10萬元，2人均限制住居且不得與其他被告、相關證人有直接或間接聯繫、騷擾或探詢案情等行為。

對於選前遭司法偵查，沈姓縣議員候選人強調，清廉參選是她的堅持與價值，一生行善，從未要求回報，「可以不當選議員，不能被疑似賄選污名化」，無論結果如何，她仍不會停止關懷弱勢，為民服務是終身職志，願老天有眼，還她清白。

另，巫姓鄉代候選人在登記參選後，親自或透過曾姓樁腳，以「幫忙拉票」為名義，發送現金2000元、5000元或贈送具相當價值的洋酒給有投票權的選民，藉此尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢察官江昂軒指揮警調單位持搜索票至巫、曾住處共2個地點執行搜索，通知2人及7名可疑受賄民眾到案說明，訊後認為，巫、曾2人共同涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯，且罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，巫獲准，曾則裁定限制住居。

連同2案，縣內迄今已查察10逾起賄選案件、1起幽靈人口案，其中4件檢方已偵查終結，並對涉案人依法提起公訴，檢方表示，選前仍將持續秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，積極查緝買票賄選，民眾如發現有賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。