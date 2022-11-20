WELCOME TO THE NBA pic.twitter.com/kk7js988V8 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 20, 2022

沒人想得到幫助老鷹投進絕殺球的人，不是崔楊，也不是穆雷，而是年僅19歲的替補前鋒A.J.葛瑞芬！靠著葛瑞芬不可思議在延長賽結束槍響同時的絕殺上籃，地主老鷹最後以124比122氣走暴龍，除了搶下本季第10勝(6敗)，也繼續穩居東區第3。

原本暴龍在正規賽結束前就有機會終結比賽，沒想到末節還剩18秒內，暴龍連續3次出手都落空，也讓比賽進入延長；來到延長賽換成老鷹原本穩操勝券，卻因杭特最後8.1秒兩罰落空，老鷹錯失穩住勝局的最佳契機，仍以122比120領先。

阿奴諾比在延長賽最後3.7秒穩穩兩罰俱中，幫助暴龍追平比賽，由於老鷹已經沒有暫停，球一發進場給到崔楊手上，他看到葛瑞芬早就躲在遠邊底線等球，馬上把球傳給意外沒人防守的葛瑞芬，讓他直接在空中把球打板命中，也讓全場陷入瘋狂。

崔楊攻下全場最高33分，外加12助攻、3籃板，杭特22分，卡培拉18分、14籃板，絕殺功臣葛瑞芬拿下17分、5籃板，穆雷也有17分進帳；暴龍以史考提巴恩斯28分、11籃板及9助攻的準大三元演出最為亮眼，阿奴諾比27分、5助攻，桑迪斯楊18分。