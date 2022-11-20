永豐銀行冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」職業籃球隊11月19日首度於主場出賽，球隊於本（2022～23年）季邀請被譽為台灣職業籃球史上最強洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入，大幅提升戰力更吸引逾萬人進場。永豐銀行表示，秉持「翻轉金融、共創美好生活、Together, a better life.」企業願景，協助推動國內籃球運動職業化，讓球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。於全場球迷加油聲中，桃園永豐雲豹以120比115力克來訪的新北中信特攻，拿下本季主場首勝。

除精采賽事外，現場同步推行數位金融服務、共同打造頂級饗宴；永豐銀行指出，本次桃園永豐雲豹主場賽事，首次試行導入由數位帳戶「大戶DAWHO」與APPLE共同合作的數位票卡取代紙本票券，將個人化票卡發送至客戶的手機，點選專屬連結後可立即下載使用，現場則由工作人員持NFC感應式裝置，與客戶的手機自動化比對、核銷，大幅節省驗票通關的時間，讓觀賽體驗全面升級。 同時，永豐信用卡友於桃園永豐雲豹全部場主場賽事，現場刷卡購買球隊周邊商品全面8折，以數位金融服務的便利性及超值優惠，創造民眾、球隊及社會多贏局面。

永豐銀行表示，今年獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」－贊助類銅質獎殊榮，肯定永豐支持國內各項運動賽事發展的投入；永豐亦自2019年起連續四年贊助「政大雄鷹」籃球隊協助優秀學子追求均衡發展；贊助中華民國足球協會支持國內各年齡層賽事；贊助「世界霹靂舞公開賽」（Taipei Bboy City World Final）力挺青年舞進奧運殿堂。

同時，結合金融科技與日常運動，永豐銀行表示，於2018年發行國內首張運動信用卡「永豐SPORT卡」，搭配「汗水不白流」APP串接個人運動、消費與金融服務，建構多元運動生態圈，一同打造美好生活。