台中一名人妻去年替老公保管手機時，意外看見老公的手機跳出一條通知寫著，「老公，手術順利嗎！是否住院？」、「在想你」等語，才得知老公外遇黃姓女子，讓她崩潰向黃女求償撫慰金。台中地院審結，認為黃女侵權屬實，判要賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與老公結婚逾40年，育有4名成年子女，去年12月替進行手術的老公保管手機時，黃姓女子突然用通訊軟體LINE傳訊息給老公，內容提及，「老公，手術順利嗎！是否住院？」、「在想你」等語，她目睹訊息後質問老公，老公才坦承外遇黃姓女子。

正宮控訴，老公坦承於2019年購入台中一處住宅，與黃女同住在該處，周邊居民也經常目睹2人同進同出，他常與黃女的女兒一同出遊與合照等；正宮認為，黃女明知她老公已婚，卻仍發生親密行為，2人明顯不是房東與房客的關係，侵害她的配偶身分法益情節重大，故依法向黃女求償60萬元撫慰金。

對此，黃女否認正宮所指的LINE帳號為她本人所有，表示自己僅向該男承租房屋，不曉得男方為有配偶之人，且正宮提出的對話紀錄中，男方沒有否認外遇，但也沒有承認，認為對話紀錄與她無關。

台中地院審理時，法官勘驗證據發現，男方多次與黃女的女兒出遊，臉書貼文曾寫下，「暑假尾聲陪小寶貝走走」、「慶祝大寶貝生日」等語，可見男方與黃女及其家人互動頻繁，非普通房東、房客關係可比擬。

至於黃女稱不知情男方已婚，法官認為，黃女住在男方的房子裡，還與男方交往，豈會不查明對方婚姻狀況，冒著成為第三者的風險與對方交往，且黃女、黃女的女兒都與男方互動頻繁，實在不可能不知情男方的家庭狀況，故不採信黃女說詞，酌情後判黃女要賠償正宮30萬元為適當。可上訴。