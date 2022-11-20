「法官」賈吉（Aaron Judge）打破美聯馬里斯障礙的第62支全壘打，這球在遊騎兵主場轟出去的，最後被一位德州球迷尤曼斯（Cory Youmans）接走。這球飛出牆外時讓外野球迷搶成一團，其中一人甚至違規跨越欄杆跳下去撿球（被驅逐出場）。

這球經過認證是真品，尤曼斯沒有把球還給洋基，並且很快就拿出來拍賣，賈吉被問及此事時自嘲說：「我還沒簽下自由市場合約呢，所以那個拍賣有點超出我的預算了。」

According to @carmonatv, the #Yankees offered a $337 million contract to Aaron Judge. https://t.co/ykXcFPueYf — Héctor Gómez (@hgomez27) November 19, 2022

全壘打球保守估計值200萬美元，不過尤曼斯已經拒絕300萬美元的出價，屆時在拍賣平台Goldin Auctions的成交價格可能更高。尤曼斯是達拉斯的費雪投資公司副總裁，也是遊騎兵的球迷，這球對他而言沒有太大紀念意義，只有留著等增值或是直接拿出來賣。尤曼斯認為後者對外界是更公平的方案，讓真正的收藏家擁有這顆球。

賈吉在洋基7季總薪資累積約3600萬美元，其中因為2020年疫情損失幾百萬，如果要買下這顆幾百萬的全壘打球也是一筆沉重開銷。不過賈吉很快就要發大財了，他已經獲得洋基的最新出價，價錢未公開，謠傳總值達到3.37億美元，外界推測賈吉追求8年以上長約，今年冬天肯定能成為下一個「3億男」。