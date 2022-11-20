九合一大選倒數6天，候選人之間殺得刀刀見骨，支持者的情緒也被放到最大。民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪，被解讀為「支持陳時中，票投黃珊珊」，遭綠營網軍側翼出征、圍剿。媒體人邱明玉透露，因為北市選情三腳督，對支持者來說現在應該展現大團結氣勢，可是王世堅卻因為私交不打無黨籍台北市長候選人黃珊珊，她形容支持者的心態是「你要表忠，不只不投她，甚至還要不贊同她」。

媒體人黃暐瀚、黃揚明、邱明玉昨（19）日在網路節目《全民平評理》談到王世堅遭出征一事，邱明玉解析綠營支持者心理，指出台北市長選戰中，民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安及黃珊珊的選情相當激烈，且黃珊珊還搶走不少綠營選票，因此王世堅雖然已澄清絕無講過類似「票投黃珊珊」的話，但支持者仍覺得他對黃珊珊充滿溫情。

邱明玉提到，王世堅其實一開始是挺民進黨新北市長候選人林佳龍參選台北市，只是因為最後陳時中出線，王才表現出力挺的樣貌，對支持者來說也有影響；主持人平秀琳進一步詢問「王世堅對民進黨是不是忠心耿耿？」邱回應自己覺得是，因為她認為王提出的是真言、他是「烏鴉」。

「他們不是傳統的樣子，而是用另一種方式去愛民進黨！」黃暐瀚表示，王世堅及民進黨立委高嘉瑜有點類似，都不是傳統的民進黨政治人物，他們認為自己的做法可以幫綠營開拓票源，甚至把所謂的「中華民國派」也拉進綠營中，而這也是總統蔡英文一直在做的事。

「當年馬王政爭的時候，藍營對王金平的想法，也大概是這種氣氛！」黃揚明強調，不分藍綠其實都有「信仰式的支持者」，他們一輩子只挺藍或挺綠，所以對於幫對手講話的人，他們理所當然會生氣。