一年又到了尾聲，由於農曆過年的時間點，落在2023年的1月中旬，信義居家近來發現，已開始出現年前大掃除的預約潮，不少早鳥客戶卡位，就是希望約到自己方便的時間；專家提醒，若想在農曆年前好整以暇的完成大掃除，不妨掌握「估價全面到位、有無加價項目、清潔當天把握前中後重點」3大原則。

信義居家觀察，從10月中以來，就開始出現年終大掃除的預約潮，畢竟現代人生活忙碌，家中累積了一年的髒污，委外處理較有效率，也可以避免因自身不熟悉清潔工作，花了時間精力卻沒打掃乾淨，或不小心摔傷拉傷、得不償失。

不過，如今坊間提供清潔服務的業者越來越多，素質也良莠不齊，還是要找到經驗豐富、專業細心的清潔業者，才能確保服務到位。信義居家建議，除了要找有口碑的業者之外，在跟業者溝通時，也要注意以下3大原則。

首先，是估價要全面到位，通常比較細心的業者，會派員到府查看之後，再提供報價，這兩年因為疫情較嚴重，用照片、影片等方式的線上估價，也頗流行；專家提醒，無論哪種估價方式，都要把清潔的範圍說清楚，重點打掃區域如廚房、衛浴、窗戶等等，也要特別確認。

其次，是要確認有無加價項目，坊間有些業者，雖然有事前估價，但會在到府施作後，再用各種名目加價，例如有黴菌、油汙等等，為了避免衍生糾紛，建議在估價階段就要問清楚，倘若在真正打掃之前，屋況可能會有重大改變，例如居住成員變動等等，也最好先跟業者溝通好。

第三，清潔當天的「前、中、後」各有不同重點。一般建議，在約定好清潔當天，服務人員都抵達後，雙方最好再度確認過施作範圍，然後再展開服務；在打掃進行時，屋主可以偶爾查看一下，確保服務品質，但最好尊重服務人員的專業與SOP，別突然下指導棋，以免影響打掃效率；而在清潔完成後，也要仔細驗收，倘若有任何疑慮，最好立刻提出。

信義居家強調，由於這次農曆過年時間較早，若想把繁重的大掃除工作委外，建議在12月之前預約，比較能約到自己有空的時間。