大陸流量女神楊冪前夫劉愷威，日前被拍到和一名短髮女子牽手散步，疑似有新戀情，當時眾人誤以為是女星尤靖茹，後來才發現對方竟是楊冪新劇《愛的二八定律》中飾演她閨密的女星李曉峰，令網友直呼「好抓馬（drama）」。而近日又有網友挖出李曉峰過去直播時分享自己遇到「霸總鄰居追求」的影片，被不少人認定「霸總鄰居」就是劉愷威，在網路上掀起熱烈討論。

近日有大陸網友挖出李曉峰先前在社交平台上，直播分享過自己曾被霸總鄰居追求的甜蜜日常。當時李曉峰表示，隔壁的鄰居因為要裝修房子，怕會因此打擾她的作息而幫她預約了住家附近所有的五星級飯店，還貼心送上卡片問候，以及女生所需的口紅，最後再以情話告白，甜蜜過程令不少女粉絲直呼「羨慕」，但沒想到這個片段，卻被不少人腦補霸總鄰居就是劉愷威，紛紛歪樓表示「這太偶像劇了吧」、「好甜啊！兩人好好在一起吧」。

不過也有粉絲跳出來解釋「不是劉愷威，劉愷威一那段時間在長沙《披荊斬棘》，二沒有內地駕照，時間故事都對不上，兩人就是通過好朋友介紹的」、「這是段子，劉愷威都說是經朋友介紹，其他內容也與事實不相同」、「劉不是說朋友介紹的嗎？劇本對不上了」意外造成話題。

事實上，劉愷威與李曉峰自從被拍到於杭州徑山寺牽手散步後，一開始傳出遭工作人員否認，但劉愷威在18日時便出面承認戀情，透露「我和她是好朋友介紹認識，我們性格相符，相處起來很舒服、開心，多謝大家關心。」李曉峰隨後也轉發該篇貼文表示「聯繫的哪位工作人員？」間接承認戀情，但她在楊冪的新戲《愛的二八定律》中，又剛好飾演女方的閨密，三人敏感又特殊的關係令網友們感到新奇。