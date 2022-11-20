東部近海早上9時49分發生規模5.1地震，地震深度68.6公里，宜蘭、新北最大震度達3級，大台北地區能感受到劇烈搖晃，連網友們都喊這次地震真的很有感，「台北超大」，還擔心剛來台灣打球的NBA球星「魔獸」霍華德，會不會被地震嚇到逃回美國。

東部近海早上9時49分發生規模5.1地震，半個台灣有感。(翻攝自氣象局)

今天早上的5.1地震發生把網友們全部嚇醒，紛紛湧入PTT留言：「台北超大」、「快逃啊」、「我差點在家裡被甩出去，太誇張了」、「這次警報比較慢，怕」、「有點上下晃欸」、「超大地震，新北市」、「很大但只有瞬間，如果這種程度時間再長一點會很可怕」。

尤其是台北的網友們更是怕爆「台北也抖太大力了吧，感覺有人搖你一下」、「這次好暈」、「我差點在家裡被甩出去，太誇張了」、「大屯火山要爆了嗎」。

另外，NBA球星「魔獸」霍華德10日晚間從美國來台加入T1聯盟桃園永豐雲豹，魔獸目前住在林口，當地震度約2級，從前在美國幾乎沒地震，結果來台10天就體驗到晃這麼大的地震，讓網友們擔心會不會嚇跑魔獸，「魔獸不知道有沒有嚇到」、「魔獸嚇到吃手手」、「魔獸要被嚇到逃回美國啦」。