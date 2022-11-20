今年第59屆金馬獎頒獎典禮昨晚於國父紀念館舉行，最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》的導演詹京霖、最佳導演陳潔瑤及年度台灣傑出電影工陳銘澤等人均是世新大學畢業，世新可說是大贏家。

畢業自世新大學廣電系研究所的詹京霖，目前也在世新廣電系擔任助理教授，《一家子兒咕咕叫》以台灣養賽鴿家庭生活故事為主線，詹京霖藉此帶著大家看到台灣社會各種不同的層面，反映出這塊土地上人們生存奮鬥的身影，細膩又獨特的劇情搭配演員精湛的演技，獲得今年金馬獎最佳劇情片。

畢業於世新大學廣播電視電影學系電影組的陳潔瑤，憑《哈勇家》獲得今年金馬獎「最佳導演」，不僅是她第一座金馬獎，也是金馬獎史上第5位女性導演獲獎，更創下首位台灣女導演奪下此獎的金馬紀錄。

而今年金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」頒給了已故的知名影視爆破特效師陳銘澤，他畢業於世新廣電系，近年積極將好萊塢等級爆破技術引進台灣，並堅持為這塊土地提供最安全、最專業的影視爆破特效，今年多部台灣電影《查無此心》、《夢遊樂園》都有他的參與，令人遺憾的是，他今年4月因血癌離世，享年39歲。