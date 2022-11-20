高雄48歲盧姓男子20日凌晨在一間餐酒館飲酒，上廁所途中搭訕鄰桌相貌姣好的李姓女子，李女的外國好友Michael見狀連忙阻止，進而與盧男發生口角，盧男一氣之下拿起辣椒水狂噴，波及李女及另名同桌友人蔡姓男子，隨後盧男搭車逃逸。苓雅分局獲報後趕往現場，並在2小時後通知盧男到案，李女和蔡男各對盧男提起傷害罪。

盧男凌晨前往苓雅區海邊路一間餐酒館飲酒，酒過三巡後看見鄰桌的李女是自己的菜，於是在上廁所途中前往搭訕，但李女一桌3人見盧男酒氣沖天，連忙阻止這場搭訕，盧男被搞到奇毛子不爽，一氣之下返回座位拿出辣椒水噴灑。

辣椒水的威力造成店內眾人狂咳，李女和蔡男也被噴灑到眼睛，趕緊衝到廁所沖洗，盧男則是趁亂搭車逃跑。警方到場後，發現已不見盧男身影，而李女及蔡男眼睛依然灼熱疼痛，將2人送醫後無大礙。

盧男在警方的通知下，2個小時後到案說明，盧男坦承犯行，遭到辣椒水伺候的李女及蔡男都提出傷害罪告訴，警方也依法將盧男送辦。

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