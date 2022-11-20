高通揭曉第四屆「高通台灣創新競賽」(Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC)優勝名單。第一名由APrevent Medical(宇康生科)贏得，榮獲獎金12萬5千美元；Vossic Technology(沃司科技)與Moldintel(智穎智能)分列第二名與第三名，各獲得獎金10萬美元、7萬5千美元，除了優勝團隊獲得獎金外，高通未來將持續協助所有入圍團隊鏈結國際市場。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，透過舉辦QITC，提供新創團隊各面向的支持與資源，今年度入圍QITC的10支團隊，充分掌握5G的特性並與AI技術結合，投入智慧醫療、資安、低延遲視訊串流、消費分析新零售、智慧工廠、無紙化認證等多元應用，看到多家團隊專注於企業數位轉型，提出客製化產品與解決方案，充份反映台灣新創團隊在技術及市場掌握上，相當具有競爭力。

高通工程副總裁暨技術授權事業部區域策略發展負責人Sudeepto Roy表示，對於台灣新創團隊高度的軟硬體整合能力以及專注在智財權的產出，感到印象深刻，代表著團隊在面對整合5G、AI、機器人和相關技術的產品時，具備創造力、洞察力及敏捷度。歷經6個月的育成期間，接受高通的技術支援與培訓，多半團隊已將創新概念發展為實際的產品或解決方案，這絕非易事，也象徵團隊已率先在5G連網、AIoT領域贏得商機。QITC已連續舉辦四屆，展現高通永續的承諾，持續支持勇於承擔風險並採用先進科技來提供深度技術的新創團隊，未來高通也將持續扶植新創團隊、推進在地生態系的發展。

第四屆「高通台灣創新競賽」在國科會指導並與台灣科技新創基地(TTA)合作下，於今年初舉辦兩場線上說明會及兩場於台南、高雄的實體說明會，吸引全台各地的新創公司報名參加，並從各方優秀團隊中選出十支入圍隊伍。今年更新增台灣頂尖國際加速器SparkLabs Taipei為合作夥伴，共同扶持台灣新創團隊走向國際。

本屆冠軍團隊APrevent Medical解決醫療臨床未被滿足的需求、掌握研發關鍵，提出創新醫療解決方案，包括克服發聲問題的可調式咽喉植入物VOIS及人工智慧語音轉換平台AiSpeak。結合大數據與AI電腦學習技術的AiSpeak，可將吶語症、構音障礙患者模糊不清的語音，即時辨識並轉換為能被理解的清晰語音，甚至是人機互動，讓患者重拾用自己的言語和他人溝通的能力，有效改善醫療安全性和照護品質，未來可望邁向國際，開發不同語系的應用產品，創造產業價值。

除了透過QITC孵育台灣優秀新創團隊，提供入圍團隊包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請之補助金，高通技術公司也提供入圍新創團隊在智財權及商業策略等方面之培訓。