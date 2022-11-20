國民黨桃園市長候選人張善政赴內壢成功市場掃街，受到民眾熱情支持。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長候選人張善政赴內壢成功市場掃街，受到民眾熱情支持。(呂筱蟬攝)

國民黨昨晚在南桃園舉辦北北基桃竹竹苗團結晚會，聲勢浩大支持者眾，但有綠營側翼粉專說有民眾提早退場，甚至有人拍到疑似桃園市長鄭文燦祕書到場，故意拍人少角度照片，對此張善政今天赴內壢成功市場掃街，他說，側翼專門就是拍一些空椅子，假裝好像整場活動很空，但事實並非如此，造勢晚會大家都看的到，民眾的熱情嗨到不行，這絕對沒有問題不能造假。

對於造勢晚會相當成功，張善政說，非常感謝所有民眾來挺國民黨縣市長候選人，除了桃園以外，北北基還有新竹市、新竹縣跟苗栗縣，他們都來一起相挺，整個北台灣團結在一起，民眾也是嗨到不行，桃園包和議會的邱奕勝議長，包括桃園的幾位立委以及國民黨朱主席這些，對於大家的力挺心裡相當感動。

而對於昨晚造勢晚會活動人數，國民黨稱是3萬人，但主持人洪孟楷在台上則稱有5萬人，張善政則說他對人數沒有看法，大家可從空拍的照片，不管是3萬5萬，可以看到場子都已經擠滿，而且擠到外面的馬路已經沒有辦法再容納更多的人了，民眾對他們的支持度已經是沒有話講，從空拍的照片看的非常清楚。

對於綠營今天在桃園也有2場大型造勢活動，張善政也說，這次桃園的選舉的確是重中之重，這個凸顯桃園的重要性，也就凸顯為什麼國民黨要徵召他，讓他能夠把桃園變成藍天。對於藍綠接連2天都在傳統藍營大票倉中壢舉辦活動，他也說對於中壢選民的支持度相當有信心。