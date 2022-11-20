大陸央視新聞報導，在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的2022年聯合國氣候變化大會（COP27）各方談判進入到最後階段的關鍵節點，中國代表團當地時間19日下午就包括中美氣候談判進程在內的多個受到各方關心問題舉行專場記者發布會。

中國國家主席習近平特別代表、中國氣候變化事務特使解振華在會上表示，總體來看，中美間的氣候談判很有建設性。他說，中美兩國領導人在二十國集團（G20）峰會上會晤之後，根據兩國領導人的要求，要求中美兩國的氣候問題特使在夏姆錫克正式磋商，如何來合作推動COP27成功。

「我對中美正式磋商的情況是這樣評價的，是非常坦誠、友好、積極、正面、很有建設性的」，解振華強調，雙方商定在這次大會結束之後，會繼續開展正式的磋商，甚至還要進行面對面的磋商。關於磋商的結果，現在只能說很有建設性，但是最後的結果，待雙方正式磋商之後會向各方公布。

報導指出，由於美國總統氣候問題特使凱瑞18日新冠病毒檢測結果呈陽性，客觀上為中美兩國代表團繼續在本次大會上進行直接談判造成困難，因此中國代表團在19日專門召開記者發布會，對外介紹目前中美氣候談判的最新進展。