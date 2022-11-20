大貓熊「團團」19日凌晨癲癇發作，台北市立動物園醫療團隊為減少其痛苦，施予人道處理，讓牠在沉睡中離世。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱除懷念團團外，也想起牠剛發病時，農委會副主委黃金城的一句話，讓他直言對於民進黨這些年來引導的政治民粹治國，感到十分憂心。

高揚凱於臉書指出，團團發病之初，台北市立動物園想尋求對岸專家來台灣協助，卻碰到許多阻礙，農委會副主委黃金城甚至還說，大陸方面「如果有必要可以拿回去」，最後礙於輿論壓力才改口並提供協助，「但是我們還是難以想像，在民進黨意識形態治國下的農委會副主委，怎麼會變得如此失去同理心。」

高揚凱表示，熊貓不僅是瀕臨絕種的保育類動物，也是相當溫馴無害的可愛動物，本身並沒有任何政治符號，總統蔡英文在今年的國慶文告，也希望兩岸人民還是能夠交流，但高揚凱認為，民進黨政府官員如果是黃金城這種心態，相信不會有任何國家，願意跟蔡政府友善地展開對話。

「揚凱對台灣這些年，民進黨所引導的政治民粹治國，感到十分的憂心。」即使兩岸目前的關係緊張，但高揚凱認為，蔡政府還是應該採取理性對話，以台灣的利益為優先、以中華民國的永續發展為前提，很多問題可以不用那麼地尖銳。