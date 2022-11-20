為使山域嚮導制度更趨完善，持續提升山域嚮導授證品質，教育部體育署委託國立體育大學於20日辦理「2022山域嚮導國際交流暨訓練機構成果分享會」，邀請國際山岳聯盟（UIAA）訓練委員會主席龍史蒂夫（Steve Long）來台進行專題演講，並邀請國內績優山域嚮導訓練機構，分享其訓練與檢定經驗，吸引近百位關心山域嚮導制度的民眾參與交流。

創立於1932年的UIAA目前有60多個會員國，主要目標是保護山岳環境的永續性與促進登山運動的安全性，並透過管理訓練課程及檢定規範，來確保領隊或嚮導的專業，以提升登山運動安全，也是UIAA十分重視的要項之一。

除了介紹UIAA成立宗旨、組織運作模式，龍史蒂夫以實際案例分享UIAA的嚮導檢定流程，讓與會者更能清楚了解國際嚮導制度，此外龍史蒂夫並介紹西方體系的保險制度和理賠方式，專業豐富的內容，讓與會者充實知能滿載而歸。

在國內山域嚮導訓練方面，目前和體育署簽約的山域嚮導訓練機構共有16個單位，為使訓練課程多元化、檢定流程及方式規格化與增加訓練機構的橫向交流，本次分享會邀請詮峰登山用品有限公司、台中縣登山會、中華民國水中運動協會及台灣四季溯溪協會，出席分享辦理登山、溯溪類別嚮導訓練及檢定的經驗，以達到觀摩與學習成效，並增加各訓練機構間互動交流的機會。

體育署表示，本次成果分享會透過UIAA山域專家精彩的演講，拓展我國山域界的國際視野，也在國內訓練機構、持證專業人員及關注山域嚮導現況的民眾交流中，達到他山之石的功效，期盼未來在多方持續互動交流下，研擬出符合我國需求的山域嚮導制度，讓山域運動更健全有序，蓬勃發展。