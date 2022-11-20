為滿足自造者及青少年的需求，國家圖書館打造「多媒體創意實驗中心」(Open Lab)(地址：台北市中正區秀山街4號14樓)，於19日下午3時舉辦開幕啟用典禮，正式對外服務。

國圖表示，多媒體創意實驗中心空間融合探索、學習、體驗、創造及分享五大機能，規劃各類型的創作研習空間及提供多元化的軟硬體設備，供民眾進行各項體驗及創意發想，展現創作多重價值，為臺灣首創閱讀結合多元創意實踐的新基地。

國圖館長曾淑賢館長表示，此中心有別於國家圖書館總館，擴大服務年齡層從年滿16歲，降低為年滿6歲，未滿6歲孩童如有陪同者照顧也可入館。

此中心除了提供語言學習圖書、漫畫、視聽影音資料於館內閱覽、欣賞外，更提供購置旅遊文學及創作技法類圖書並提供外借服務。

在中心空間方面，設置數位創意實作區、動漫創作區、創藝手作坊、卡本特木工坊、個人／親子直播室、團練室、團體討論室、展示區、學習共享區等創作研習空間，並提供3D列印、繪圖創作軟硬體、縫紉機、熱昇華機、輕木工工具、雷切機、直播、影音後製等設備。

國圖多媒體創意實驗中心館舍開放時間：

星期二至星期六9時至21時、星期日9時至17時，星期一及國定假日休館。服務專線：(02)2361-2551。