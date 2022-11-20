第59屆金馬獎頒獎典禮昨（19）日晚間於國父紀念館圓滿落幕，但當天女星們的火辣穿搭仍不斷發酵。其中，穿著風格一向輕便、舒適的賈靜雯，這次也罕見地穿上大尺度的裸露禮服登場，讓粉絲們驚艷不已，紛紛大讚她絕佳的身材與氣場，另外也有網友挖出網路上類似這款造型的禮服穿搭照做比對，只要一個細節不會，整體造型就會變成一場災難。

賈靜雯雖是3個孩子的媽，但出道多年的她仍保持著少女般的纖細好身材，在昨日的金馬獎頒獎典禮上，她更罕見地穿上國際知名設計師Eli Mizrahi所設計的黑色性感禮服，除了胸口一路挖空至肚臍外，裙擺更高衩至腿根，一抬腳曲線畢露，辣暈全場所有人。事後，賈靜雯也特別在社交平台上曬出當晚辣照，並感謝大家的支持，她的造型甚至美到連設計師Eli Mizrahi都忍不住轉發，令賈靜雯備感榮幸，也成功受到網友們一片讚賞。

不過，也有網友指出這件禮服其實很難駕馭，不僅對於穿著者的身材相當要求外，配件、妝髮、氣勢都是撐起這件衣服的主要原因。而過去便有一位大陸女網友，曾曬出她在淘寶上購買類似女明星造型的禮服穿搭照，直言衣服很難穿進去，就算穿進去了，肚子也會擠出一坨肥肉，讓缺點嶄露無遺，網友看到後也嚇瘋，紛紛表示「別人穿是性感，我穿是性騷擾」、「顏值跟身材還是有差的」。