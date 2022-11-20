選前之夜找韓國瑜站台？張善政：還在規畫中 10:582022/11/20 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於選前之夜是否找韓國瑜站台，國民黨桃園市長候選人張善政說，還在規劃中。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 選戰距離投票日進入倒數階段，國民黨桃園市長候選人張善政今天下午將赴高雄市替柯志恩助選，並與前高雄市長韓國瑜同台。對於韓在最後一周是否會來桃園站台輔選衝高選票？張善政僅說，一切都還在規畫。 張善政表示，今天下午會南下高雄挺柯志恩，因為柯志恩是他的好朋友，在智庫的時候她是執行長，自己則擔任副總董事長，他們在智庫時期搭配的非常好，知道柯是一個非常非常有能力的人，希望把柯志恩的能力、長處在今天下午再一次介紹給高雄的朋友。至於選前之夜是否有邀請韓國瑜來桃園站台，張善政僅說還在規畫中。 #九合一選舉 #桃園市 #張善政 #柯志恩 #韓國瑜 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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