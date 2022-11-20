選戰距離投票日進入倒數階段，國民黨桃園市長候選人張善政今天下午將赴高雄市替柯志恩助選，並與前高雄市長韓國瑜同台。對於韓在最後一周是否會來桃園站台輔選衝高選票？張善政僅說，一切都還在規畫。

張善政表示，今天下午會南下高雄挺柯志恩，因為柯志恩是他的好朋友，在智庫的時候她是執行長，自己則擔任副總董事長，他們在智庫時期搭配的非常好，知道柯是一個非常非常有能力的人，希望把柯志恩的能力、長處在今天下午再一次介紹給高雄的朋友。至於選前之夜是否有邀請韓國瑜來桃園站台，張善政僅說還在規畫中。