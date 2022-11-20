我的臉友Jason Hu，我們迄今雖無一面之雅，可是我對他的道德文章十分佩服。愛屋及烏，順便連他的弟弟一起佩服起來。

旅居加拿大安大略省滑鐵盧的Jason Hu，是我兩年多前，無意間在網路世界結識的臉書朋友。我喜歡讀他的小品文章，他的文字淡雅，細細品味有一種羈旅異鄉思念故國的淡淡哀愁。

近月來，他忙得不亦樂乎，四處收集加拿大的秋色美景，只見他每天Po幾張照片和臉友分享，我像追連續劇似的已看到第二十九集。北國的秋景總是醺人欲醉，他的每一張照片，都讓人感受到：「淺遇一季秋，清雅醉紅塵」。

我知道Jason Hu 畢業於政戰學校新聞系第二十三期，是系上的風雲人物，也是班上的第一名。無巧不成書，我認識他們班上好幾位同學，老鐵和桂英賢伉儷就是他們的班對。他倆沒事就津津樂道Jason Hu的故事。

老鐵（前漢聲電台總台長）和Jason Hu相知甚深，都來自台南的眷村，都喜歡吃剁椒魚頭，身上都流著湖南人的DNA，大學時又一起在復興岡的浴室，袒裎相見，肝膽相照。老鐵曾加碼告訴我Jason Hu老弟胡元德的故事。

胡元德從小就立志投筆從戎，投考了中壢的士官學校，可惜生錯了年代，未能像蔣公一樣，東征北伐，剿匪抗戰。上士退伍後，為稻梁謀，他在成大醫院覓得駐警的職務。日復一日，他生了三個女兒，他全心培育她們，一個個都克紹箕裘成了花木蘭。

胡元德是自討苦吃，女兒的官階都比爸爸高，每當女兒回家，上士老爸都要忙著向她們立正敬禮。長女胡家瑜曾就讀美國色岱爾軍校，畢業時獲頒美國軍校「金徽獎章」殊榮；次女家琳就讀美國海軍官校時，曾擔任射擊隊隊長、閱兵連連長、和國際學生會副會長，她們表現太優異，是真正的台灣之光。學成返國後，都在海軍艦隊服役，成了中華民國的海上干城。

孝順的幺女家琪，小時候最大的願望就是長大後讀軍校，她要替父親圓未能讀陸軍官校的夢。她就讀官校一年級時，出類拔萃被保送美國西點軍校，今年九月剛滿二十五歲生日，接到畢業證書後，就立刻回國服役。胡元德看到家琪，就滿臉堆歡，此生再無憾事，女兒竟然會成了麥克阿瑟將軍的學妹，還有誰比他更光彩。

Jason Hu和老鐵，都娶了花木蘭，這是多麼的光宗耀祖，胡元德不落兄長之後，乾脆自己一口氣生了三個花木蘭。看到他們三朶姐妹花的照片，我突然想起木蘭詞：「唧唧復唧唧⋯阿爺無大兒，木蘭無兄長，願為市鞍馬，從此替爺征⋯⋯」。

作者為資深媒體人

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