國際扶輪3510地區19日(六)在高雄都會公園二期園區，舉辦年度重要的活動 【想像扶輪 愛無限 無限思維 扶輪無限】活動，現場超過3,000人蒞臨現場，場面十分熱絡。其中最受矚目的將是植樹活動，由扶輪社友共同捐贈近3,000株樹種，發起「扶輪家庭日-植樹愛地球活動」，也邀請民眾一同種下樹苗，也種下清新空氣，共同守護地球。

國際扶輪3510地區19日在高雄都會公園舉辦結合植樹及家庭日的年度活動，邀請大家共同守護地球。（國際扶輪3510地區提供）

國際扶輪3510地區19日在高雄都會公園舉辦結合植樹及家庭日的年度活動，邀請大家共同守護地球。（國際扶輪3510地區提供）

國際扶輪熱心社會公益服務，在扶輪的七大焦點領域中，支持永續環境保護的議題備受關注，國際扶輪3510地區2022-23年度總監吳泰昌指出，此次年度活動結合植樹活動及扶輪家庭日，響應植樹造林來綠化環境，達到減碳功用，盼從種樹的行動開始，給予下一代永續美好環境，也藉由在高雄都會公園的活動，凝聚各分區扶輪社感情及向心力。

吳泰昌表示，高雄都會公園已納入國家自然公園管理處管轄，是面積約95公頃二期森林植物園區，原來提供高市西青埔垃圾衛生掩埋場使用，於88年6月29 日封場處理，並進行各項掩埋及綠化工程，礙於腹地廣大及地質評估須加以善用。吳泰昌感謝扶輪社友發揮能量，在短短時間募集捐贈近3,000株樹種，種下的樹苗，國際扶輪3510地區將致力於確保每棵樹苗能夠得到良好的照顧，結合社團法人高雄市愛種樹協會的力量，持續保養3年，讓小樹苗有機會成長茁壯。

社團法人高雄市愛種樹協會表示，樹木具有碳吸存功能，在成長過程會吸收大氣中的二氧化碳，減少二氧化碳濃度。因每棵樹吸收碳的速度不同，依照其樹種、栽種地點、栽種分布等而異。以紀念林概念為例，每年每棵樹約可吸收12公斤的二氧化碳，生長四十年約可吸收465公斤的二氧化碳，幫助淨化空氣與水質、減少空氣汙染、減緩溫室氣體的影響，且能陪伴更多的動物及昆蟲作為他們的棲息家園，我們更意識到環境變遷和全球暖化對社區的影響，因此每一棵樹苗對未來影響極大。

國際扶輪3510地區藉由透過扶輪社「扶輪家庭日-植樹愛地球活動」，以家庭日增進拉近與民眾距離增加親子活動機會，更以植樹造林想像未來的美好，共同宣揚扶輪公共形象，拋磚引玉讓大家多多響應植樹愛地球打造城市的生態林。