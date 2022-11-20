11月22日是24節氣中的「小雪」，太陽位於黃經240°，這時候氣溫下降，因而被稱為「小雪」，是邁入冬天的第2個節氣。對此，命理專家小孟老師特別分享5禁忌，並提醒金牛座以及生肖屬雞的人要注意沖煞；另外也可食用6種食物補身體。

【小雪禁忌】

▍不要緊閉窗門

小雪不可以緊閉窗門，因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上小雪天氣冷，很多使用瓦斯的人，容易因為緊閉門窗導致發生瓦斯中毒的憾事。

▍等太陽升起再外出

老人家或體弱多病的人，切勿在清晨外出，否則容易著涼受凍，倘若一定要外出，手腳耳朵的防護一定要做好。最好是等太陽出來、溫度上升再外出，除了溫度較暖，也能避免皮膚凍傷。

▍不宜肉食與燥熱食物過量

小雪不宜食用過量肉類，以防血酯過高，加上冬天太冷，容易引發中風危機；另外，太過燥熱的食物例如辣椒、麻辣火鍋等要適量，不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重會有內痔與腸胃不順的狀況出現。

▍不宜飲酒過量

剛剛初雪，天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易導致腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中止、中風。

▍戶外運動不宜過晚

晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量，也不宜太晚運動，以免流汗又吹到寒氣，引起筋骨酸痛或者感冒。

▍兩類人要注意

生肖屬雞與金牛座的人不宜前往山區或海邊，以免沖煞，導致身體不適。

【小雪食補】

▍香蕉

有些人在冬天容易心情不好，或者情緒較差，建議多吃香蕉能讓身心保持愉悅，還能抗寒、增加熱量。

▍黑芝麻或黑豆

有些人容易在冬天掉髮，因此若能在小雪入冬時多吃黑芝麻或黑豆可以改善掉髮或脫髮，還可以幫助睡眠。

▍羊肉爐

小雪當天可多吃羊肉或者羊肉爐，能在冬天補足氣血，還能溫補身體、增強體力。

▍蘿蔔

吃蘿蔔能清熱，因為冬天動得少，運動不足的話，體內容易積熱，導致內火旺盛，對腸胃不好，因此小雪可多吃蘿蔔降火。

▍紅棗

吃紅棗能補中氣、滋養全身，還能補氣血、抗氧化。

▍栗子

吃炒栗子能補腎，還能活血強筋，若冬天喉嚨不好、容易咳嗽，建議多吃栗子能夠清痰補腎。

▍山藥

冬天吃山藥能讓肌膚保持濕潤，同時山藥能抗衰老，提升免疫力，還能有抗寒功效。

▍南瓜

多吃南瓜能補中益氣，加上南瓜有果膠，可保護腸胃膠質，還能達到排毒功效。