民進黨台北市長候選人陳時中近日遭媒體爆出，選前急售高雄豪宅，轉手獲利達千萬。陳時中今天（20日）再度澄清回應，「沒有人在炒房放了10幾年的，那你來炒看看？放個10幾年你炒給我看看？」，他認為，炒房都是短時間買賣做套利用途，但沒有人把房子放這麼久卻說是炒房，應該要把定義搞清楚。

日前有媒體報導指出，陳時中近日急售位於高雄市亞洲新灣區的「國硯大廈」，其為擺放了約9年的毛胚屋，轉手求售開價高達4580萬元，有房仲估計獲利可望上看千萬。

陳時中早上在湖光市場受訪回應，沒有人炒房會把房子放了10幾年的，「那你來炒看看？」，簡單來說，炒房都是短時間去買賣做套利用途，應該要先把定義搞清楚。

陳時中的競選總部昨天也澄清，陳時中一直以來都依規定進行財產申報，相關財產資訊公開透明。此宅原是為了退休後的規劃才貸款購屋，但未預料到後來又出任官職續留台北，故未積極買賣處分，多年來尚未售出。陳時中持有房屋期間長達近10年，並非短期間內購入又賣出，因此絕非炒房。如果是炒房，怎麼會一放10年？強調財產申報資料公開透明、一切坦蕩蕩。