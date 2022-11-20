台南市議員第4選區最後1周選情升溫，無黨籍周奕齊20日到台南地檢署狀告民進黨陳福慶違反選罷法，全因陳陣營文宣錯誤引用「台南市議會觀察聯盟」報告，指周在議會的出席率過低，澄清台南市議會觀察聯盟列出的是發言率非出席率。陳福慶陣營回應周陣營應告台南市議會觀察聯盟，被列觀察名單也是事實。

台南市山區（楠西、玉井、南化、左鎮）這次九合一選舉2搶1，陳福慶有民進黨台南市黨部奧援，強力挑戰現任議員周奕齊，2人捉對廝殺，最後一周選情更激烈。

陳福慶陣營日前以台南市議會觀察聯盟所做的報告，推出1份文宣，指周奕齊擔任議員期間的議會出席率不佳，2度被評為待觀察議員，要山區選民「覺醒換議員」。

周奕齊20日在律師謝以涵陪同下到台南地檢署按鈴提告陳福慶違反選罷法「意圖使人不當選」。當場拿出從台南市議會調出的公文，指出自己從2019年到2022年3年來共674天的會期，只請假9天，缺席0天，證明對手不實指控，意圖混淆選民的認知，造成自己的選票流失。

周奕齊表示，台南市議會觀察聯盟列出的「實際出席率」是指發言的次數，但「沒發言不等於沒出席」若只是為了獲取觀察聯盟打出好成績，在議會做不必要的發言，反造成會議時間冗長，強調「審預算應該針對選區需求的重點質詢」。

陳福慶陣營回應，周奕齊告錯對象，文宣引用的是台南市議會觀察聯盟的數據，周在6次評鑑中連1次優質議員都沒入選過，還2度被評為待觀察議員，數據實在不理想，如果不喜歡到議會問政，那就換議員做，選出真正想為山區做事的人。

另外臉書「爆料公社」19日有網友「張浩翔」突然發文爆料周奕齊的妻子龍思呈在去年10月時，開車發生1起自撞車禍事件時，竟利用特權要求施工單位賠償1輛新車，要檢調介入查明。

周奕齊發現發文者疑似假帳號，澄清實際車禍賠償金額與網路所指賠新車價格落差很大，且從未有特權介入，此事在選前1周被爆料，是別有用心的謠言，與陳福慶陣營一併提告違反選罷法，盼司法還清白。