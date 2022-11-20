選戰倒數，民眾黨主席、台北市長柯文哲，20日南下台中開啟輔選行程；前新竹市長林智堅日前在臉書批評，台北市長柯文哲率領的民眾黨在新竹市選舉只剩下仇恨言語；柯文哲今天到台中輔選，於台中火車站受訪時指出，「蓋12億的新竹棒球場」才是辜負人民的期待，善有善報、惡有惡報，要正直誠信，否則很難解釋得過去。

柯文哲今受訪說，有人幫林智堅說話，解釋國際原物料漲價還有缺工影響經費才暴增。他也是執政人，過去原物料建材漲10至15％、缺工是事實，台北市政府每天大事就是檢討公共工程的追加預算，但最多就是增加20％。但新竹棒球場、關埔暴增的經費，是工程費的好幾倍，這實在說不過去，也很難解釋。

至於民眾黨新竹市長候選人高虹安，選舉期間刊登半版廣告，寫到「高虹安就像你的女兒」要新竹人站出來，卻遭人質疑，高虹安是台北人，怎選舉就對外說自己是「新竹的女兒」對此，柯文哲表示，他是新竹人，但現在當台北市長，說這樣的話的人是對台灣人重新詮釋，他認為住在台灣就是台灣人，他認為就是這樣。