《哈勇家》劇組開心慶功。（粘耿豪攝）

張孝全（右）出席《罪後真相》慶功。（粘耿豪攝）

張孝全（右）出席《罪後真相》慶功。（粘耿豪攝）

第59屆金馬獎頒獎典禮19日圓滿落幕，電影《哈勇家》奪下最佳導演與最佳女配角2獎，導演陳潔瑤與74歲林詹珍妹分別以一票之差險勝對手，慶功宴上2人透露部落為此已開始放煙火慶祝，但現在還不能殺豬，原因是林詹珍妹的姪兒在選里長，擔心殺豬有賄選嫌疑，「要殺之後殺，大家很開心也有慶祝放鞭炮」。同一場地還有張孝全、陳昊森、方郁婷主演的《罪後真相》慶功，張孝全雖與影帝錯身，但他心情不受影響，幽默表示：「可惜沒機會上台，不然也要趁機打片，『罪後真相』現正熱映中。」

林詹珍妹首度演出電影，在《哈勇家》裡飾演奶奶，為家族的領袖，面對老伴離世、孫女懷孕、大兒子參選鄉長、2個兒子兄弟鬩牆，她在片中維持全家人間關係，演技自然流露真情獲得肯定，林詹珍妹表示：「很感謝評審肯定我這個老人家，年紀這麼大、還肯定我給我這個獎，還有《哈勇家》的一切一切，當初拍片時工作人員冷到發抖，他們很辛苦，更感謝導演讓我自己發揮演出，我是打從心裡來演這部戲。」尤其片中一家人原先都不認識，從台灣各地聚集起來，最後融洽地一起拍電影，更令她感動。

除了得獎，阿嬤最開心這次入圍看見自己的偶像韓星鄭東煥，特地抓緊時間與對方合照，導演則加碼爆料：「阿嬤都說是她男朋友！」非常可愛。林詹珍妹預計這幾天返回部落，盡快把獎座帶回位於海拔1700公尺高山上的家，如此一來這個獎座就是「全台灣最高的金馬獎」，媒體恭賀林詹珍妹是「部落之光」，導演也稱林詹珍妹是「中央山脈之光」。至於之後會不會再拍戲？林詹珍妹表示：「還有體力的話，會想要繼續拍。」陳潔瑤也一直在開發新劇本：「會和原住民故事有關。」