民眾黨桃園市長候選人賴香伶赴忠貞市場掃街拜票。(呂筱蟬攝)

民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天上午赴忠貞市場掃街拜票，她提到，參選以來的請益之旅，拜訪300多位里長，大家不分政黨敞開胸懷互相溝通，也跟他們說雖然她不是桃園人但是負責桃竹苗區，因為愛自己的鄉土所以選桃園市長，期許選舉不管誰勝出，該解決的老問題、該要改善的預算調整，還有執行力的落實，都是新的市長要從善如流，跟里長們多交流傾聽他們的需求。

賴香伶說，拜會幾百位里長能夠聽到的意見很多，都是老問題，市民抱怨連連的部分很多都是人行道畫設跟騎樓問題，里長覺得為什麼市府公權力不彰，都要由里長想辦法解決，再來是城鄉部分，很多里長對於活動中心爭取不到，或在都會地區好幾里共用一個活動中心，分配資源上調整好像也都解決不了。

她認為，區域很多問題類似，既然桃園是升格成為六都之一，最能帶動桃竹苗，桃園的產業也好、生活環境也好，相關的福利措施應該會帶動桃竹苗整體的變化，最後的時間希望里長不管過去認識她多少，在這半年的交流裡讓大家感受到她的誠意，也知道她在專業上、還有行政上的歷練，臉書上發布影片一則是感謝他們的接納，一則也期許選舉不管誰勝出，該解決的老問題、該要改善的預算調整，還有執行力的落實，都是新的市長要從善如流，跟里長們多交流傾聽他們的需求，才是市政優化接地氣最好的做法。

賴香伶也說，傳統市場大家都很喜歡去，不管是環境上面的優化，如果加上下雨天濕滑其實對老人家會有很不便的地方，幾次到傳統市場希望提出在未來市政上的規劃能夠調整的地方，攤商們也很支持她。