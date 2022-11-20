台東縣政府攜手紅烏龍業者於18日到21日參加「2022台灣國際茶業博覽會」，並打造「台東紅烏龍形象館」，首度在南港展覽館1館盛大開展，透過茶知識展覽、講座及茶品牌駐館，讓各地民眾更加認識台東專屬的茶滋味。

台東縣政府表示，「台東紅烏龍形象館」以「茶屋」為靈感來源，展現台東慢生活下的美學風格，空間設計上也加入紅烏龍「橘紅」茶湯色，點亮展館空間氛圍，並邀請14家台東在地茶品牌業者駐點，可以1次品嚐14家不同風味的紅烏龍。

展覽期間推出超值滿額贈活動，贈品包含台東紅烏龍茶香口罩、台東紅烏龍品牌限定5入茶包、台東紅烏龍防水野餐墊，在館內消費滿3000元就有機會抽中國立故宮博物院聯名限量「台東紅烏龍茶點禮盒」。

台東副縣長王志輝表示，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，今年縣府特別打造區域茶品牌「台東紅烏龍」，以「鹿」為品牌標誌，塑造獨具風格的特色形象，加深品牌的記憶度。