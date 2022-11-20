選戰進入最後一周，競爭也更為激烈。民進黨新北市長候選人林佳龍持續追打選前之夜場地議題，批評在過程當中遭到新北市府打壓，批評市府行政不中立；新北市長侯友宜今天上午受訪時回應，對於場地的申請租借，一定尊重權責單位，但最重要的是以安全第一。

林佳龍陣營在8月19日借到板橋第二運動場，不過在板橋第一運動場以及區運路路權都未能如願申請獲准，儘管最後底定選前之夜辦在新府路，但林佳龍持續操作選前之夜借不到場地的議題，表示受到新北市府的打壓，批評市府行政不中立，被外界解讀為是「苦肉計」。

對此，侯友宜表示，一直強調選舉是一種健康、快樂，帶給一個城市未來希望的過程，所以希望每個人要正向積極把政見論述清楚，對於選舉場合的決定，自己一定尊重權責單位，但更重要的是一切一定要以安全為第一，交通不能造成壅塞才是最重要的。

另外行政院長游錫堃也說，8年前申請場地未獲准，本來以為是朱立倫決定的，但後來才恍然大悟是「另有其人」，外界推測他所指的時任副市長的侯友宜；侯友宜也針對此事回應，他說選舉過程就是把政見論述清楚，讓市民做一個選賢與能的選擇，而自己從來不講一些跟選舉無關的事。

侯友宜強調，選舉是一個過程，選完了大家就要團結共同面對，尤其市民做了決定，大家就要尊重，希望選完以後大家都能夠團結好好做事，讓新北市一直朝向有希望的未來城市，努力往前走。