第一屆臺灣橄欖球企業聯賽接進尾聲，本周在國立台灣體育運動大學球場展開廝殺，最終台北元坤與大村武巨人同以25分積分並列第一。

首戰由地主台體雷旭暴龍隊對戰元又興業，兩隊實力相當，元又興業一路領先，但是到最後3分鐘臺體雷旭暴龍隊一個正集團中間突破達陣成功，最後以29比25、4分之差氣走元又興業，拿下勝利。

緊接著由台北元坤隊與台南楷爾交手，由於二隊實力略有差距，最後台北元坤以58:24由元坤拿下勝利。

第三場南北交鋒，長大海洋飼料雖然一路落後大村武巨人隊多達28分，但後半段全體發揮橄欖球精神，勇敢堅持不放棄，一路追趕到終點，雖然最後仍以24比31、7分之差敗陣，但仍令人讚賞。

台北元坤與大村武巨人遙遙領先，元又興業以積分16分緊追在後，長大海洋飼料12分排名第四，台南凱爾、台體雷旭暴龍與桃園金剛分居五至七，12月3日將在台北百齡球場進行例行賽最後一輪交手，積分排名前四球隊將取得季後賽資格。