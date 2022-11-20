全新打造泮咖啡夜景。（柯宗緯翻攝）

農田水會舊址打造的全新泮咖啡，成為蓮潭畔打卡亮點。（柯宗緯翻攝）

蓮池潭龍虎塔倒影和疏枝後的蓮花相映美景。（柯宗緯翻攝）

高雄著名觀光勝地蓮池潭的蓮花進入「冬眠期」，觀光局趁機疏枝整理蓮花，錯落有致更顯詩意，而委外的景觀咖啡廳「泮咖啡」11月28日試營運，重新打造明亮通透的時尚建築體，與潭色相映成趣，猶如一幅美畫，可望吸引遊客朝聖打卡。

高雄市觀光局長周玲妏指出，蓮池潭廟宇林立兼具自然景觀，再融入各項新穎硬體設施及結合地方協會的專業導覽，成為國內外遊客指定前往的觀光景點。蓮池潭在清朝時就以「泮水荷香」聞名，觀光局也在蓮池潭春秋閣及龍虎塔附近水域成功復育蓮花。

不過，因生長茂盛又遇秋冬枝葉汰換時節，影響蓮池潭整體景觀風貌。為回復蓮潭水域視野通透性，觀光局派員整理疏枝，呈現錯落有致的水面典雅景觀，湖面波光粼粼，幾株蓮花矗立其間，更顯詩意。

觀光局表示，原本廢棄農田水利會舊址拆除後，引入民間資源打造「PAMMA泮咖啡」將在12月重新開幕，預計11月28日試營運，簡約現代的外觀設計，結合生態水環境工法引入蓮池潭水，營造生態浮島、水鏡埤塘風貌，白天晚上各有特色，是絕佳的蓮潭畔打卡拍照地點。

鄰近的百年歷史中外餅舖第二代老闆娘張美華表示，若想進一步走訪深度探訪蓮潭左營古城人文歷史、廟堂之美及好吃美食、伴手禮等，在地高雄市舊城商圈發展協會也規畫7條蓮潭低碳實境小旅行路線，涵括廟宇、古蹟、古厝、眷村美食及生態環境等多元文化，1個人也可以透過手機與景點現場導覽互動穿梭古今，以及和糕餅DIY相互串聯。