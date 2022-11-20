黃秋生因主演港片《白日青春》，出道40年首度拿下金馬影帝，他20日凌晨抵達慶功宴現場仍直呼不敢相信，「聽到名字被念到的那一霎那，腦袋一片空白，到現在還沒有整理好我的心情，覺得像是一直在做夢，很像在飄的狀態，有點像是林青霞在機場跟我說話的感覺。」對於評審17票一致通過投票給他，他也開心表示：「真的很奇妙，好像神蹟。」強調自己真的沒想過會得獎，但這次獲獎對他來說也有種「復活了」的感覺。

黃秋生不改直率個性，笑說自己在典禮前一天才看完《白日青春》，覺得自己演得不是非常好，聽到評審稱讚他「鬆得很厲害」，因此勝出，他也認同：「鬆我是真的鬆的，因為角色是放棄我自己，那段時期我所有事情都不管的。」不過他也被自己在片中的老態嚇到，「老到我自己不敢相信，這不是化妝可以畫出來的，老到眼睛像我媽死之前的狀態，我還問助理說電影是不是有用特效。」導演劉國瑞在一旁笑回：「我們沒有這個預算。」

他上台致詞中提到拿獎想和在天上的母親分享，得獎後，他收到如雪片般飛來的祝賀訊息，許多年未見都親友都來恭喜，還包括在美國的舅舅，「我舅舅失蹤好久了，應該至少2年了。收到他的訊息後，我感覺我媽媽已經知道我得獎了。」發現片中童星林諾沒機會拿到金馬新人相當失落，「小朋友應該給他機會上去感受一下，這對他來說很重要」，就邀林諾陪他一起上台領獎，也不忘鼓勵「我告訴他，以後可能就是巴基斯坦的周潤發。」至於為什麼不說自己，他幽默回：「周潤發有錢，黃秋生沒錢啊！」

首度入圍金馬，就一舉拿下最佳原著劇本和最佳新導演的劉國瑞，也表示「還想不清楚為什麼可以得獎，第一個獎（原創劇本）真的很訝異，到現在還在恢復心情，手機訊息都不太敢打開。」他在台上感謝未婚妻支持，慶功宴上也透露下個月就要登記結婚晉升人夫，笑說有聽台灣朋友告訴他「娶妻前、生子後」運勢旺，劉國瑞再度開心直呼：「非常感謝金馬獎。」