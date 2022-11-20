「速限15要怎麼開」，有網友發現，高雄市鼓山區蓬萊路竟寫著速限15公里，直呼「油門輕點一下都可能超速」。台灣港務公司解釋，蓬萊路位在高雄港商港區域內，是進入港區的唯一道路；管制站外的道路長僅250公尺，考量車輛駛入蓬萊路後要馬上在管制站停車，避免反應不及釀意外，才會訂出15公里速限。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，蓬萊路的內線道及外線道，都標示速限15公里，「要怎麼開是個很好的問題」。因速限實在太低，引來網友議論，「阿公阿嬤的電動車都超速了」、「油門輕點一下就違規」、「各位啊！直線7秒該拿出來複習了」

蓬萊商港區原為國際船舶貨物運輸裝卸碼頭，大型車輛進出頻繁，2018年轉型為觀光遊憩使用，朝水岸、慢活開發。考量車輛進入蓬萊路後，必須立即在管制站或停車場前停車，為避免車輛煞車不及，才訂出15公里速限，提醒駕駛人減速慢行，確保交通安全。