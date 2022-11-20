台北市立動物園大貓熊團團因為癲癇加劇昨天（19日）離世，大貓熊成員因此少一位，而9年前台北市立動物園分享的圓寶未出生前「中秋連假團圓一家三口」珍貴影片，最近在被翻出，團團可愛活潑的身影成了追憶，令粉絲們看了相當不捨。

在9年前「中秋連假團圓一家三口」的影片中，團團啃著最愛的竹子當早餐。(翻攝自YouTube)

大貓熊團團18、19日癲癇加劇，在醫療團隊麻醉後沉睡，於昨天（19日）下午1時48分離世。團團於2008年底與圓圓一起來台，陪伴台灣人14年，來台首年創下360萬人次的動物園入園人數紀錄，2013年圓仔誕生，再掀貓熊熱潮，更創下420萬遊園人次，一家三口風靡全台。

中秋連假團圓一家三口 The Panda Family at Taipei Zoo。(翻攝自YouTube)

台北市立動物園9年前曾發布的「中秋連假團圓一家三口」的日常影片，觀看次數突破32萬，至今仍是熱門影片，在團團離世後再度被翻出，影片開頭團團開心啃著最愛的竹子當早餐，活力旺盛爬上爬下，在展場盡情探索，在圓圓照顧圓仔期間，在展場獨挑大樑，每天準時上下班，養家餬口，圓圓則在後場當24小時全職媽媽照顧寶寶圓仔，年紀還小的圓仔則每天練習翻身、爬行。而之後2020年6月28日圓圓再生下一女圓寶，晉升為一家四口。

9年前圓圓在後場當24小時全職媽媽照顧寶寶圓仔。(翻攝自YouTube)

過去團團、圓圓、圓仔一家三口的可愛日常影片療癒人心，如今卻再也見不到了，讓粉絲們紛紛在北市動物園臉書悼念：「團團辛苦了，當個天使」、「團團真的很勇敢，有毅力」；同時也有人反對動物園將團團做成標本，「請不要將團團做成標本，讓他入土為安」、「不想看到團團標本，團團的可愛模樣會留在我們心中，想念時可以看影片和照片，讓牠回歸大自然，拜託」、「團團生病已受折磨，走了請不要這樣對待牠」。