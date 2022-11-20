國民黨高雄市長候選人柯志恩今（20）日下午將與前高雄市長韓國瑜首度合體造勢，民進黨高市議員鄭孟洳痛批，柯當年在立院杯葛高雄建設「砸水球」、韓則是落跑選總統，對不起高雄，還有臉回來？更狠酸「去了了二人組」，恐讓高雄惡夢再現。

鄭孟洳直批，韓國瑜無心市政，1年半任內卻舉債增加114.5億，還濫花第2預備金，在2020年5月還沒過完時就花了8成，卻在下台前交出「0社宅、0運動中心、施政滿意度6都最差」的成績單，更讓當時甫接手的陳其邁陷入「百廢待舉」、「無米之炊」的窘境。

她痛批，韓國瑜「散漫又散財」的施政，對不起高雄在先，還有臉回來造勢，柯還把這樣的市長當成「補藥」，是要延續、傳承這樣令高雄人感到恐懼的市政精神嗎？

鄭孟洳誇讚，反觀陳其邁達到「零舉債、還債70億」，促參成績是韓的130倍，營利事業銷售額增加1.05兆元、稅收2592億元超越新北成6都第2，除零舉債，更減債70億元，發行公債節約利息支出4.11億。

鄭孟洳認為，陳其邁不僅成功守財，更建設有方，用2年規畫上萬戶社宅、14座運動中心，更逆轉城市競爭力從6都最末變第2，社福力六都第1，進而達到各區不分藍綠逾7成施政滿意度。

鄭孟洳嘲諷說，柯志恩在立法院杯葛高雄建設「砸水球」，韓國瑜則是落跑選總統「市政踢皮球」，兩人合體「去了了二人組」，更加深市民對國民黨長年漠視高雄的反感，也凸顯陳其邁不論在任何階段，心在高雄，也持續建設高雄，找回失落的進步。