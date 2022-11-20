薛馬坦(左)教學別出心裁，課程生動有創意頗受學生好評。（移民署提供）

以色列籍博士薛馬坦MATAN SHELOMI，現任教於台灣大學昆蟲學系，2017年任教至今，課程生動有創意頗受學生好評，研究專長為昆蟲微生物生態學及昆蟲生理學。薛馬坦富有研究熱忱，為了破解臺灣坊間傳聞食用維他命B1可以驅蚊的迷思，親身試驗服用維他命B1連續一週，經實驗手臂仍受蚊蟲叮咬，相關研究成果也刊登於國際知名昆蟲期刊上。薛馬坦申獲外僑永久居留證，未來將繼續留在台灣深耕教學研究。

薛馬坦回憶，2012年首次來臺時，是以博士生的身分參與國科會獎學金計畫，那時就深受台灣的宜居環境及美食吸引，認為在台生活品質高，也具有國際化的研究環境，因此應徵台大的教職，許多外國人和他同樣一開始僅打算在台灣短期停留，後來因喜愛在這裡的生活而長期留台。

薛馬坦對臺灣文化活動也很感興趣，去年曾經參加拱天宮白沙屯媽祖的徒步進香，許多信眾雙手合十虔誠向媽祖祈福的景象令他印象深刻。他感性地說，在多元文化組成的台灣中，不論是本國人或外國人，都是受媽祖保佑，讓大家團結起來、熱愛這片土地。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留及永久居留，為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限。