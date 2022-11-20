花蓮一名黃姓男子透過交友軟體認識12歲少女A，約好支付1000元即可親吻A女的身體，但黃男見到A女後，卻指侵A女，直到A女父親查看其手機才得知實情，憤而報警控告黃男。花蓮地院審結，依犯妨害性自主罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

判決書指出，黃男2020年間透過交友軟體認識12歲少女A，雙方約定以1000元為代價，黃男可擁抱、撫摸、親吻A女，同日晚間黃男前往A女住處，經A女同意後撫摸其胸部與生殖器，並得寸進尺以手指性交1次，隔天A女父親查看其手機，便立刻帶A到警局報警，全案才曝光。

黃男接受偵訊時，坦承猥褻A女，但否認曾插入A女，檢察官根據2人的對話紀錄，發現A女曾在見面前多次強調，「不能插喔」等語，認定黃男的行為違反A女意願，依強制性交罪將其起訴。

花蓮地院審理時，法官發現A女事後曾傳訊息給黃男，稱「今天爽嗎？」、「明天再聊掰掰」等語，且A女也透露2人完事當下有聊天，聊天過程中也沒詢問黃男為何未經同意指侵等，故認定黃男的行為並不構成強制性交罪。

法官指出，黃男明知A女年幼，處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，卻未能克制自身情慾，與對方進行對價猥褻行為，對於A女的身心都造成負面影響；考量黃男認罪，與A女及其父親以支付40萬元達成調解等，依犯對未滿14歲之人對價性交行為，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。