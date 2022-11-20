大陸國務委員兼國防部長魏鳳和今（20）日至24日出席第九屆東協國防部長擴大會並訪問柬埔寨，由於美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將出席會議，兩人會否進行會談引發關注，大陸國防部今日表示，雙方正就此保持溝通協調。

大陸國防部昨日宣布，魏鳳和今日起一連五日應邀出席東協防長擴大會議，將在大會發言，並會見有關國家代表團團長，就國際及地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。期間，魏鳳和將與柬埔寨國家和軍隊領導人會見會談。

外界關注，魏鳳和會否藉此機會與奧斯汀舉行雙邊會談。大陸國防部今日回答記者提問時表示，「中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調」。

魏鳳和近日行程滿滿，陸續會見新加坡防長黃永宏、印尼防長普拉伯沃（Prabowo Subianto），昨日也與蒙古國防長賽汗巴亞爾舉行視訊會晤。