民進黨新北市長候選人林佳龍今在立法院長游錫堃陪同下至新莊掃街，游錫堃已連續3天為他掃街拜票，林佳龍說，非常感動，希望能夠傳承發揮台灣水牛精神，並實踐8年前游錫堃參選新北市長的政見。

游錫堃說，連續3天幫林佳龍掃街，因林佳龍是好同事也是好朋友，他這次接受徵召，為民進黨在努力，他作為民進黨員，應該多一點時間來陪林，尤其他8年前參選過新北市長，新北也是他的第二故鄉。

對於有媒體人認為，林佳龍若不改初衷當時去選台北市長，民進黨在台北市還可能有贏面，對此，林佳龍回應，民進黨徵召他參選新北市長有整體的布局，戰場在哪裡、戰士就在哪裡，他本來就對於首都圈發展有具體願景規畫，所以總統蔡英文跟黨內同事認為他最適合參選新北市，在這種情況下，他就是接受徵召，承擔起使命，全力以赴，「這個沒有假如的問題」，他希望「新北大翻新」，透過新北帶動首都圈1000萬人口的區域發展。

林佳龍批，新北市升格之後不但沒有顯著進步，在六都競爭甚至跟國際城市比起來走下坡，他越選越充滿動力，並點出在新北市長侯友宜治理下，新北問題很多，假設8年前游錫堃有機會當選新北市長，相信新北今天絕對會成為一個光榮的城市。

對於侯友宜今晚也在新莊有拜票行程，會不會覺得對手刻意回防？林佳龍說，每個競選團隊都有自己的競選節奏，我們就是按照自己的規畫在推進，至於對手的攻防怎麼調整我們不會去評論，總之最後衝刺只剩下一周，都按照我們的節奏在推進，最後就是希望能夠透過大造勢，車隊掃街帶動支持者熱情，全力幫我們擴大拉票，能夠衝高投票率。