2022年卡達世界盃即將拉開帷幕，大陸交管部門表示，將在世界盃足球賽事期間嚴查酒駕。據公安部此前公佈的消息，回顧2018年俄羅斯世界盃期間，全大陸共查處酒駕醉駕13萬多起，其中酒駕11.4萬起、醉駕2萬起、毒駕870餘起

根據澎湃新聞引述大陸公安部交管局指出，已部署世界盃期間開展酒駕醉駕整治行動，全國公安交管部門將針對性安排勤務，嚴查酒駕醉駕違法犯罪行為，嚴防世界盃期間酒駕醉駕肇事肇禍，保護人民生命財產安全。

地方上例如微信公眾號「溫州交警」18日發布消息說，研究世界盃時間表的並不一定是球迷，還有交警。針對世界盃足球賽期間球迷飲酒觀賽，慶祝活動密集，夜間酒後駕駛違法風險突出等情況，溫州公安交警將加大警力投入，同時啟動「數據研判＋隊伍聯勤＋精準查處」的酒駕查處機制，加強路檢路查，零容忍、嚴執法，重拳整治酒駕醉駕毒駕等突出交通違法犯罪行為。

此外，微信公眾號「義烏交警」也公告，針對世界盃足球賽期間球迷夜間酒後駕駛違法風險突出等情況，義烏交警將開啟最嚴酒駕查處模式，加大用警力度，城鄉統籌、警隊聯勤，全警上路嚴查嚴管嚴治，全區域、全路段、全時段整治，還將根據比賽時間，重點加大比賽日比賽結束時間、上班早高峰管控力道，提高路面見警率和檢查頻率，織嚴織密整治力度。

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