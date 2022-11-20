金曲歌王「豬肉王子」昨晚也登台替陳科名開唱。（陳科名競選辦公室提供）

選戰進入最後階段，各候選人卯足全勁衝刺選情，新北市議員陳科名尋求連任，在昨天選戰黃金周也舉辦造勢感恩音樂晚會，邀請許多知名台語歌星登台演出，值得注意的是金曲歌王「豬肉王子」蔡小虎接連趕場，先到三重參加侯友宜的造勢晚會，再趕往新莊登台為陳科名開唱。

陳科名表示，自己深耕新莊20年，勤跑基層、傾聽民意，同時緊握鄉親的每一雙手，昨晚舉辦的造勢感恩音樂晚會，除了繼續爭取支持外，也希望歌聲可以凝聚人心、帶來感動，更期盼讓新莊在地鄉親感受到自己打拚的心聲，而登台的歌星對他也是一種支持與肯定。

陳科名說自己平時也喜歡唱歌，歌曲及歌詞也時常帶給他啟發與鼓勵，這場選戰一路走來「堅持」是他最常欣賞的歌曲，歌詞中唱出「阮選擇的路 一定堅持到成功」，也激勵自己向前邁進，提醒自己不能愧對新莊鄉親的期待、自己從政的初衷，為地方打拼、爭取建設。

陳科名也強調，這次選舉是自己參選以來最艱困的一次，新莊在選區重新劃分後，不只許多新人黑馬加入競爭，自己也受派系夾殺，選情可說是腹背受敵，為了不負鄉親的期待，完成對選民的承諾，選擇轉換跑道再出發，但仍會秉持立法院長游錫堃的「水牛精神」，繼續為下一個四年做好準備，讓新莊的未來更美好。